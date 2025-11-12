Передаете дроны благотворительному фонду — как составить налоговую накладную
Главное управление ГНС в Запорожской области сообщает: если предприятие — плательщик НДС — безвозмездно передает беспилотные летательные аппараты (дроны) благотворительной организации, созданной и зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины, такая операция освобождается от налогообложения НДС.
Льгота предусмотрена подпунктом 197.1.15 пункта 197.1 статьи 197 Налогового кодекса Украины, при условии выполнения всех определенных в нем требований.
В то же время, даже несмотря на освобождение от НДС, предприятие обязано составить налоговую накладную. Ее оформление осуществляется на основании первичных документов, составленных по данной операции, с учетом всех содержащихся в них реквизитов.
Таким образом, при передаче дронов благотворительному фонду плательщик НДС должен:
- проверить соответствие получателя статусу благотворительной организации;
- обеспечить соблюдение условий, определенных в Налоговом кодексе;
- составить налоговую накладную, подтверждающую освобожденную операцию.
