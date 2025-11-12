Передаєте дрони благодійному фонду — як скласти податкову накладну

Підприємства, які безоплатно передають дрони благодійним організаціям, звільняються від ПДВ, але зобов’язані оформити податкову накладну на підставі первинних документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомляє: якщо підприємство — платник ПДВ — безоплатно передає безпілотні літальні апарати (дрони) благодійній організації, створеній і зареєстрованій відповідно до законодавства України, така операція звільняється від оподаткування ПДВ.

Пільга передбачена підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, за умови виконання всіх визначених у ньому вимог.

Водночас, навіть попри звільнення від ПДВ, підприємство зобов’язане скласти податкову накладну. Її оформлення здійснюється на підставі первинних документів, складених за цією операцією, із врахуванням усіх наявних у них реквізитів.

Таким чином, під час передачі дронів благодійному фонду платник ПДВ має:

перевірити відповідність отримувача статусу благодійної організації;

забезпечити дотримання умов, визначених у Податковому кодексі;

скласти податкову накладну, що підтверджує звільнену операцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.