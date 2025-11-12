  1. В Украине

Цены на такси могут вырасти зимой: эксперты назвали три ключевые причины

10:18, 12 ноября 2025
Эксперты предупреждают: причина не в стоимости бензина.
В Украине прогнозируют подорожание услуг такси уже этой зимой, однако эксперты предупреждают — причина не в цене бензина. Несмотря на ожидаемое повышение стоимости топлива, именно другие факторы могут существенно повлиять на тарифы перевозчиков, пишет Телеграф.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Льоушкин прогнозирует, что к концу 2025 года бензин может подорожать. В то же время, по словам председателя правления «Украинской таксомоторной ассоциации» Андрея Антонюка, это повышение почти не отразится на конечной стоимости поездок.

«Топлива в поездке, я думаю, процентов 30. Поэтому подорожание на 4 гривны, когда бензин стоит и так около 58 гривен, не будет ощутимым для пассажиров такси», — объяснил Антонюк.

Он также отметил, что большинство таксистов используют газ или дизель, а не бензин, поэтому влияние этого фактора минимально.

По словам эксперта, сегодня отрасль сталкивается с острой нехваткой кадров. Во многих таксопарках десятки автомобилей простаивают, так как некому работать. Именно это, по мнению специалистов, может стать основной причиной роста цен на поездки.

«В такси другая проблема, понимаете? Цены на услуги, если и вырастут, то из-за дефицита водителей», — подчеркнул Антонюк.

Проблему подтверждают и сами перевозчики. По словам одной из женщин-водителей такси, сейчас даже крупные компании испытывают трудности с поиском работников — спрос на водителей превышает предложение.

Вторым фактором, который может вызвать подорожание, являются возможные отключения электричества зимой. Если в столице или крупных городах остановится общественный транспорт — метро, троллейбусы или трамваи, — спрос на такси резко возрастет.

Третья причина — если люди массово начнут выезжать или перемещаться по городу из-за отсутствия коммунальных услуг, спрос на такси увеличится, а значит, повысятся и цены.

Таким образом, по оценкам экспертов, цены на такси этой зимой могут вырасти из-за трех ключевых факторов:

  1. Дефицит водителей.
  2. Сбои в работе общественного транспорта из-за блэкаутов.
  3. Отток части населения за границу, что может повлиять на снижение экономической активности и рынок услуг.

такси

