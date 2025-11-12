Ціни на таксі можуть зрости взимку: експерти назвали три ключові причини

Експерти попереджають: причина не у вартості бензину.

В Україні прогнозують подорожчання послуг таксі вже цієї зими, однак експерти застерігають — причина не в ціні бензину. Попри очікуване підвищення вартості пального, саме інші чинники можуть суттєво вплинути на тарифи перевізників, пише Телеграф.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін прогнозує, що до кінця 2025 року бензин може подорожчати. Водночас, за словами голови правління «Української таксомоторної асоціації» Андрія Антонюка, це зростання майже не вплине на кінцеву вартість поїздок.

«Пального десь в поїздці, я думаю, відсотків 30. Тому подорожчання на 4 гривні, коли бензин коштує і так 58 гривень приблизно, не буде відчутним для пасажирів таксі», — пояснив Антонюк.

Він також зазначив, що більшість таксистів користуються газом або дизелем, а не бензином, тому вплив цього фактора мінімальний.

За словами експерта, сьогодні галузь стикається з гострим браком кадрів. У багатьох таксопарках десятки автомобілів простоюють, адже немає кому працювати. Саме це, на думку фахівців, може стати основним чинником подорожчання поїздок.

«В таксі інша проблема, розумієте? Ціни за послуги якщо і зростуть, то через дефіцит водіїв», — наголосив Антонюк.

Проблему підтверджують і самі перевізники. За словами однієї з водійок таксі, нині навіть великі компанії мають труднощі з пошуком працівників — попит на водіїв перевищує пропозицію.

Другим фактором, що може спричинити подорожчання, є можливі відключення світла взимку. Якщо у столиці чи великих містах зупиниться громадський транспорт — метро, тролейбуси чи трамваї, — попит на таксі різко зросте.

Третя причина — якщо люди масово почнуть виїжджати або переміщатися містом через відсутність комунальних послуг, попит на таксі зросте, а отже, зростуть і ціни.

Отже, за оцінками експертів, ціни на таксі цієї зими можуть зрости через три ключові фактори:

Дефіцит водіїв. Перебої у роботі громадського транспорту через блекаути. Відтік частини населення за кордон, що може вплинути на зниження економічної активності та на ринок послуг.

