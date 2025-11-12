Умер политик и бизнесмен Геннадий Балашов, внесенный в санкционный список СНБО

В возрасте 64 лет скончался бывший народный депутат Украины и основатель либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети сообщили о смерти украинского политика, бизнесмена и лидера партии «5.10» Геннадия Балашова.

В июле 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел против Балашова санкции по решению СНБО.

В том же году был заблокирован YouTube-канал Балашова. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, он распространял нарративы, созвучные российской пропаганде. Также в ЦПД отметили, что в начале полномасштабного вторжения РФ Балашов выехал из Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.