Помер політик і бізнесмен Геннадій Балашов, якого внесли у санкційний список РНБО

У віці 64 років помер колишній народний депутат України та засновник лібертаріанської партії «5.10» Геннадій Балашов.

У мережі повідомили про смерть українського політика, бізнесмена та лідера партії «5.10» Геннадія Балашова.

У липні 2025 року Президент України Володимир Зеленський запровадив проти Балашова санкції за рішенням РНБО.

Того ж року було заблоковано YouTube-канал Балашова. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, він поширював наративи, співзвучні російській пропаганді. Також у ЦПД зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Балашов виїхав з України.

