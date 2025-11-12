  1. В Украине

Минэкономики и G7 готовят новый состав Наблюдательного совета «Энергоатома»: решение ожидается в течение недели

10:56, 12 ноября 2025
Минэкономики вместе с G7 представят правительству новый состав Наблюдательного совета «Энергоатома» в течение недели
Фото: ua.depositphotos.com
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по поручению премьер-министра Юлии Свириденко в сотрудничестве с партнерами стран G7 в течение недели представит правительству предложения по новому составу Наблюдательного совета АО «НАЭК “Энергоатом”». Об этом сообщили в министерстве.

В настоящее время продолжается работа над формированием списка кандидатов. Советник, который будет помогать в этом процессе, уже выбран.

В ведомстве заявили, что параллельно Государственная аудиторская служба проводит всесторонний аудит «Энергоатома» после обнародования информации НАБУ. Аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании — в срок до 90 рабочих дней. Документы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет представят правительству после завершения работы аудиторов.

