Мінекономіки та G7 готують новий склад Наглядової ради «Енергоатому»: рішення очікується протягом тижня

10:56, 12 листопада 2025
Мінекономіки разом із G7 представлять уряду новий склад Наглядової ради «Енергоатому» протягом тижня
Фото: ua.depositphotos.com
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України за дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у співпраці з партнерами країн G7 протягом тижня представить уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК “Енергоатом”». Про це повідомили у міністерстві.

Наразі триває робота над формуванням списку кандидатів. Радника, який допомагатиме у цьому процесі, вже обрано.

У відомстві заявили, що паралельно Державна аудиторська служба проводить всебічний аудит «Енергоатому» після оприлюднення інформації НАБУ. Аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів. Документи передадуть правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів.

уряд Мінекономіки

