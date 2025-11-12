  1. В Украине

Пенсии в Украине: сколько доплатят за сверхурочный стаж и кто имеет право

12:28, 12 ноября 2025
Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии.
Пенсионеры, которые имеют страховой стаж больше минимально необходимого, получают надбавку к пенсии — доплату начисляют за каждый год сверх установленной законом нормы.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 32 года страхового стажа, в 63 года — 22 года, а в 65 лет — минимум 15 лет. Ежегодно требования постепенно будут расти:

в 2026 году — 33 года стажа для выхода в 60 лет и 23 года — для выхода в 63;

в 2027 году — 34 и 24 года соответственно;

в 2028 году — 35 лет для выхода в 60 лет и 25 лет — в 63. Для выхода в 65 лет требования останутся неизменными — 15 лет стажа.

Сверхнормативным стажем считается период свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин (для пенсий, назначенных после 2011 года). За каждый год сверх нормы начисляется надбавка в размере 1% от суммы пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

При наличии десяти лет сверхнормативного стажа — ежемесячно пенсия будет на 236 грн выше (10×23,61).

Согласно данным ПФУ, работающим пенсионерам соответствующую доплату определяют, исходя из уровня прожиточного минимума на дату оформления пенсии. В случае увольнения с работы сумму выплаты пересчитывают на основе нового уровня прожиточного минимума.

