Пенсії в Україні: скільки доплатять за понаднормовий стаж і хто має право

12:28, 12 листопада 2025
Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії.
Пенсіонери, які мають страховий стаж більший за мінімально необхідний, отримують надбавку до пенсії — доплату нараховують за кожен рік понад установлену законом норму.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 32 роки страхового стажу, у 63 роки — 22 роки, а у 65 років — мінімум 15 років. Щороку вимоги поступово зростатимуть:

у 2026 році — 33 роки стажу для виходу у 60 років і 23 роки — для виходу у 63;

у 2027 році — 34 і 24 роки відповідно;

у 2028 році — 35 років для виходу у 60 років і 25 років — у 63. Для виходу у 65 років вимоги залишаться незмінними — 15 років стажу.

Понаднормовим стажем вважається період понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок (для пенсій, призначених після 2011 року). За кожен рік понад норму нараховується надбавка у розмірі 1% від суми пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.

За наявності десяти років понаднормового стажу — щомісяця пенсія буде на 236 грн вища (10х23,61).

З даними ПФУ, працюючим пенсіонерам відповідну доплату визначають, відштовхуючись від рівня прожиткового мінімуму на дату оформлення пенсії. У разі звільнення з роботи суму виплати перераховують на основі нового рівня прожиткового мінімуму.

