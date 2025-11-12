  1. В Украине
  2. / Законодательство

Люди, которые потеряли документы до 2000 года, смогут подтвердить свой страховой стаж в судебном порядке

14:53, 12 ноября 2025
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о упрощении подтверждения страхового стажа.
Люди, которые потеряли документы до 2000 года, смогут подтвердить свой страховой стаж в судебном порядке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», парламент принял в первом чтении законопроект №13705-д, который предусматривает совершенствование и упрощение механизма подтверждения страхового стажа в случаях, когда отсутствуют необходимые документы.

«Мы упрощаем порядок получения пенсий, порядок получения документации из других электронных систем, а также порядок получения доказательств через суд, чтобы люди, потерявшие документы до 2000 года, могли с помощью доказательств подтвердить свой страховой стаж в судебном порядке. Ко второму чтению, конечно, мы еще доработаем этот законопроект», — отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

По его словам, документ особенно актуален в нынешних условиях, когда в результате полномасштабной войны и российских атак было уничтожено большое количество документов и имущества, подтверждавших страховой стаж граждан.

«Мы фактически обязываем Пенсионный фонд помогать людям, а не становиться преградой в получении пенсионного обеспечения», — подчеркнул Тарасенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд законопроект Пенсионный фонд пенсия как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]