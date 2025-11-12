Люди, которые потеряли документы до 2000 года, смогут подтвердить свой страховой стаж в судебном порядке

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о упрощении подтверждения страхового стажа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», парламент принял в первом чтении законопроект №13705-д, который предусматривает совершенствование и упрощение механизма подтверждения страхового стажа в случаях, когда отсутствуют необходимые документы.

«Мы упрощаем порядок получения пенсий, порядок получения документации из других электронных систем, а также порядок получения доказательств через суд, чтобы люди, потерявшие документы до 2000 года, могли с помощью доказательств подтвердить свой страховой стаж в судебном порядке. Ко второму чтению, конечно, мы еще доработаем этот законопроект», — отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

По его словам, документ особенно актуален в нынешних условиях, когда в результате полномасштабной войны и российских атак было уничтожено большое количество документов и имущества, подтверждавших страховой стаж граждан.

«Мы фактически обязываем Пенсионный фонд помогать людям, а не становиться преградой в получении пенсионного обеспечения», — подчеркнул Тарасенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.