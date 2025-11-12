  1. В Україні
Люди, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у судовому порядку

14:53, 12 листопада 2025
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про спрощення підтвердження страхового стажу.
Люди, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у судовому порядку
Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №13705-д, який передбачає удосконалення та спрощення механізму підтвердження страхового стажу у випадках, коли відсутні необхідні документи.

«Ми спрощуємо порядок отримання пенсій, спрощуємо порядок отримання документації від інших електронних систем, а також спрощуємо порядок отримання доказів через суд, для того, щоб люди, які втратили документи до 2000 року, мали можливість через докази довести свій страховий стаж у судовому порядку. До другого читання, звичайно ж, ми ще будемо допрацьовувати цей законопроєкт», — зазначив член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

За його словами, документ є особливо актуальним у нинішніх умовах, коли внаслідок повномасштабної війни та російських атак було знищено велику кількість документів і майна, що підтверджували страховий стаж громадян.

«Ми фактично зобов’язуємо Пенсійний фонд допомагати людям, а не ставати на заваді в отриманні пенсійного забезпечення», — підкреслив Тарасенко.

