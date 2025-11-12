  1. В Украине

Комитет Рады рекомендовал поддержать в целом законопроекты о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов

13:08, 12 ноября 2025
Комитет поддерживает изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, расширяющие систему льгот для производителей беспилотников.
Комитет Рады рекомендовал поддержать в целом законопроекты о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроекты №14169 и №14170, которые предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины с целью расширения системы льгот для производителей беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Законопроекты предлагают предоставить возможность импорта комплектующих не только для производства и ремонта, но и для модернизации БПЛА. Документы также упрощают таможенные процедуры, регулируют порядок изменения целевого использования импортированных товаров и устанавливают льготы в отношении техники, утраченной или уничтоженной во время испытаний либо боевого применения.

Гетманцев отметил, что цель документов — удешевить производство, разблокировать ресурсы оборонных предприятий и ускорить поставки современной техники силам безопасности и обороны Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые и таможенные льготы на ввоз дронов, разминировочной техники, средств противодействия разведке и симуляторов боевых действий для нужд обороны Украины.

