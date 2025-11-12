Комітет Ради рекомендував підтримати в цілому законопроекти про податкові та митні пільги для виробників дронів

Комітет підтримує зміни до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроекти №14169 та №14170, які передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів України з метою розширення системи пільг для виробників безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроекти пропонують надати можливість імпорту комплектуючих не лише для виробництва та ремонту, а й для модернізації БПЛА. Документи також спрощують митні процедури, врегульовують порядок зміни цільового використання імпортованих товарів і встановлюють пільги щодо техніки, втраченої або знищеної під час випробувань чи бойового застосування.

Гетманцев зазначив, що мета документу — здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроекти №14169 і №14170, які розширюють податкові й митні пільги на ввезення дронів, розмінувальної техніки, засобів протидії розвідкам та симуляторів бойових дій для потреб оборони України.

