НБУ унифицировал требования к структуре собственности финансовых компаний: новые правила с 12 ноября

Национальный банк актуализировал и унифицировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, объединив их в одном нормативно-правовом акте.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ №135 от 7 ноября 2025 года, которое вступает в силу 12 ноября.

Новая редакция Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг определяет порядок подачи документов в Нацбанк, требования к их оформлению, а также обязательства компаний в случае изменений структуры собственности.

В частности, документ предусматривает:

подачу информации о структуре собственности в случае изменений, касающихся институтов совместного инвестирования или компаний по управлению активами;

обязанность заявителей, проходящих аккредитацию филиалов иностранных юридических лиц, предоставлять данные о структуре собственности;

распространение требований на филиалы иностранных учреждений, предоставляющих финансовые или платежные услуги в Украине, которые обязаны ежегодно обновлять соответствующие документы;

порядок применения Нацбанком профессионального суждения при контроле за соблюдением требований Положения;

распределение соответствующих полномочий между Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайту платежной инфраструктуры и др.

