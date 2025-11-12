НБУ унифицировал требования к структуре собственности финансовых компаний: новые правила с 12 ноября
Национальный банк актуализировал и унифицировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, объединив их в одном нормативно-правовом акте.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ №135 от 7 ноября 2025 года, которое вступает в силу 12 ноября.
Новая редакция Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг определяет порядок подачи документов в Нацбанк, требования к их оформлению, а также обязательства компаний в случае изменений структуры собственности.
В частности, документ предусматривает:
- подачу информации о структуре собственности в случае изменений, касающихся институтов совместного инвестирования или компаний по управлению активами;
- обязанность заявителей, проходящих аккредитацию филиалов иностранных юридических лиц, предоставлять данные о структуре собственности;
- распространение требований на филиалы иностранных учреждений, предоставляющих финансовые или платежные услуги в Украине, которые обязаны ежегодно обновлять соответствующие документы;
- порядок применения Нацбанком профессионального суждения при контроле за соблюдением требований Положения;
- распределение соответствующих полномочий между Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайту платежной инфраструктуры и др.
Напомним, что НБУ оштрафовал семь банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.
