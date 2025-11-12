  1. В Україні

НБУ уніфікував вимоги до структури власності фінансових компаній: нові правила з 12 листопада

15:47, 12 листопада 2025
НБУ оновив вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
Фото: bank.gov.ua
Національний банк актуалізував та уніфікував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, зібравши їх в одному нормативно-правовому акті.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ №135 від 7 листопада 2025 року, яка набирає чинності 12 листопада.

Нова редакція Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг визначає порядок подання документів до Нацбанку, вимоги до їх оформлення, а також зобов’язання компаній у разі змін структури власності.

Зокрема, документ передбачає:

  • подання інформації про структуру власності у разі змін, що стосуються інститутів спільного інвестування або компаній з управління активами;
  • обов’язок заявників, які проходять акредитацію філій іноземних юридичних осіб, подавати дані про структуру власності;
  • поширення вимог на філії іноземних установ, що надають фінансові чи платіжні послуги в Україні, які мають щороку оновлювати відповідні документи;
  • порядок застосування Нацбанком професійного судження під час контролю за дотриманням вимог Положення;
  • розподіл відповідних повноважень між Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував сім банків за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

гроші бізнес НБУ Нацбанк фінанси

