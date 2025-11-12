НБУ уніфікував вимоги до структури власності фінансових компаній: нові правила з 12 листопада

НБУ оновив вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

Фото: bank.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк актуалізував та уніфікував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, зібравши їх в одному нормативно-правовому акті.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ №135 від 7 листопада 2025 року, яка набирає чинності 12 листопада.

Нова редакція Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг визначає порядок подання документів до Нацбанку, вимоги до їх оформлення, а також зобов’язання компаній у разі змін структури власності.

Зокрема, документ передбачає:

подання інформації про структуру власності у разі змін, що стосуються інститутів спільного інвестування або компаній з управління активами;

обов’язок заявників, які проходять акредитацію філій іноземних юридичних осіб, подавати дані про структуру власності;

поширення вимог на філії іноземних установ, що надають фінансові чи платіжні послуги в Україні, які мають щороку оновлювати відповідні документи;

порядок застосування Нацбанком професійного судження під час контролю за дотриманням вимог Положення;

розподіл відповідних повноважень між Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував сім банків за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.