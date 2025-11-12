Конституционный Суд рассматривает дело о трудовых гарантиях работников, призванных на военную службу

Второй сенат Конституционного Суда Украины рассмотрел в письменном производстве обращение Григория Сивухина, который просит проверить, соответствуют ли Конституции отдельные положения Кодекса законов о труде.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Сивухина Григория Сергеевича.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников изложил содержание конституционной жалобы и обоснования заявителя. Об этом сообщает КСУ.

Судья отметил, что Григорий Сивухин обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части второй статьи 130 Конституции Украины часть третью статьи 119 Кодекса законов о труде Украины (далее – Кодекс), а также проверить указанную статью Кодекса во взаимосвязи со статьей 130 Конституции Украины и статьей 135 Закона Украины «О судебном строе и статусе судей».

Согласно части третьей статьи 119 Кодекса, «за работниками, направленными для прохождения базовой военной службы, призванными на военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту […] на время действия особого периода до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации […]. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается следующее.

Заявитель занимает должность судьи Каневского городского районного суда Черкасской области и в связи с зачислением в состав Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований территориальных общин освобожден от работы на период прохождения военной службы с сохранением за ним места работы, должности и среднего заработка.

С 19 июля 2022 года вследствие внесения изменений в часть третью статьи 119 Кодекса (слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены словами «сохраняются место работы и должность») заявителю не выплачивалось судебное вознаграждение.

В связи с этим он обратился в суд с административным иском к Государственной судебной администрации Украины, в котором просил, в частности, взыскать недоплаченное судебное вознаграждение за октябрь 2023 года.

Черкасский окружной административный суд удовлетворил это исковое требование. В то же время Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым отказал ему в удовлетворении иска. Верховный Суд отказал заявителю в открытии кассационного производства.

Автор ходатайства утверждает, что вследствие применения судами части третьей статьи 119 Кодекса было нарушено его право на получение судебного вознаграждения «как судьи, проходившего службу по мобилизации без заключения контракта во время войны Российской Федерации против Украины», гарантированное частью второй статьи 130 Конституции Украины, поскольку произошло ограничение права судьи на получение судебного вознаграждения, а также сужение гарантий судебной независимости, среди которых — выплата вознаграждения в порядке и размере, установленных Конституцией Украины и Законом «О судебном строе и статусе судей».

Кроме того, заявитель считает, что оспариваемые положения Кодекса нарушают принцип юридической определенности как составляющую принципа верховенства права и являются дискриминационными.

Судья-докладчик также отметил, что направил письма-запросы Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, министру юстиции Украины, Председателю Верховного Суда, специалистам научных учреждений относительно вопросов, поднятых в конституционной жалобе. О содержании ответов судей проинформируют на закрытой части пленарного заседания.

Во время заседания субъект права на конституционную жалобу Григорий Сивухин обратился в Суд с ходатайством выдать обеспечительный приказ. Судья-докладчик сообщил, что данное ходатайство будет передано на рассмотрение Большой палаты Суда.

Суд исследовал материалы этого дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

