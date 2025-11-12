Конституційний Суд розглядає справу щодо трудових гарантій працівників, які призвані на військову службу

Другий сенат Конституційного Суду України розглянув у письмовому провадженні звернення Григорія Сивухіна, який просить перевірити, чи відповідають Конституції України окремі положення Кодексу законів про працю.

Другий сенат Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Сивухіна Григорія Сергійовича.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олександр Водянніков виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Про це повідомляє КСУ.

Суддя зазначив, що Григорій Сивухін звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині другій статті 130 Конституції України частину третю статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), а також перевірити вказану статтю Кодексу у взаємозв’язку зі статтею 130 Конституції України та статтею 135 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“.

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу «за працівниками, направленими для проходження базової військової служби, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом […] під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації […]. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Заявник перебуває на посаді судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області та у зв’язку із зарахуванням до складу Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад увільнений від роботи на період проходження військової служби зі збереженням за ним місця роботи, посади та середнього заробітку.

З 19 липня 2022 року внаслідок внесення до частини третьої статті 119 Кодексу змін (слова „зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток“ замінено словами „зберігаються місце роботи і посада“) суддівську винагороду заявникові не виплачували.

Відтак він звернувся до суду з адміністративним позовом до Державної судової адміністрації України, у якому просив, зокрема, стягнути недоплачену суддівську винагороду за жовтень 2023 року.

Черкаський окружний адміністративний суд задовольнив цю позовну вимогу. Водночас Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове судове рішення, яким відмовив йому у задоволенні позову. Верховний Суд відмовив заявникові у відкритті касаційного провадження.

Автор клопотання стверджує, що внаслідок застосування судами частини третьої статті 119 Кодексу зазнало порушення його право на отримання суддівської винагороди „як судді, який проходив службу по мобілізації без укладення контракту під час війни російської федерації проти України“, гарантоване частиною другою статті 130 Конституції України, оскільки відбулося звуження права судді отримувати суддівську винагороду, звуження гарантій суддівської незалежності, серед яких і виплата суддівської винагороди в порядку та розмірі, визначених Конституцією України та Законом „Про судоустрій і статус суддів“.

Крім того, заявник вважає, що оспорювані приписи Кодексу є такими, що порушують принцип юридичної визначеності як складову принципу верховенства права, та є дискримінаційними.

Суддя-доповідач також зазначив, що направив листи-запити до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, міністра юстиції України, Голови Верховного Суду, фахівців наукових установ стосовно питань, порушених у конституційній скарзі. Про зміст відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Під час засідання суб’єкт права на конституційну скаргу Григорій Сивухін звернувся до Суду із клопотанням видати забезпечувальний наказ. Суддя-доповідач повідомив, що дане клопотання буде передано на розгляд Великої палати Суду.

Суд дослідив матеріали цієї справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

