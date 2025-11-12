  1. В Украине

В Тернопольской области руководитель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации через фиктивное обучение

20:35, 12 ноября 2025
Должностное лицо вместе с сообщниками за деньги зачисляло мужчин призывного возраста на дневную форму обучения, чтобы предоставить им отсрочку от службы.
В Тернопольской области разоблачили схему уклонения от мобилизации, организованную руководителем одного из местных колледжей. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, должностное лицо вместе с сообщниками организовало схему, которая позволяла мужчинам призывного возраста за деньги избегать мобилизации. Для этого их беспрепятственно зачисляли на дневную форму обучения.

Чтобы заставить абитуриентов воспользоваться «услугами», фигуранты искусственно создавали трудности во время поступления — отказывали в приеме документов, а затем предлагали «решить вопрос» за вознаграждение. Сумма взяток составляла от 1000 до 2000 долларов.

Исполняющего обязанности директора учебного заведения и одного из посредников задержали непосредственно во время распределения части неправомерной выгоды.

Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму наличных в разной валюте.

Двум фигурантам — руководителю колледжа и одному из сообщников — еще в октябре сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысячи гривен.

Третьему сообщнику следователи также объявили подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

