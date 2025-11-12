На Тернопільщині керівник коледжу організував схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання

Посадовець разом зі спільниками за гроші зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання, щоб надати їм відстрочку від служби.

На Тернопільщині викрили схему ухилення від мобілізації, організовану керівником одного з місцевих коледжів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками організував схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку за гроші уникати мобілізації. Для цього їх безперешкодно зараховували на денну форму навчання.

Щоб змусити абітурієнтів скористатися «послугами», фігуранти штучно створювали труднощі під час вступу — відмовляли у прийомі документів, а потім пропонували «вирішити питання» за винагороду. Сума хабарів становила від 1000 до 2000 доларів.

Виконувача обов’язків директора навчального закладу та одного з посередників затримали безпосередньо під час розподілу частини неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки в різній валюті.

Двом фігурантам - керівнику коледжу та одному зі спільників ще у жовтні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Третьому спільнику слідчі також оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій із використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

