  1. В Україні

На Тернопільщині керівник коледжу організував схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання

20:35, 12 листопада 2025
Посадовець разом зі спільниками за гроші зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання, щоб надати їм відстрочку від служби.
На Тернопільщині керівник коледжу організував схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині викрили схему ухилення від мобілізації, організовану керівником одного з місцевих коледжів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками організував схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку за гроші уникати мобілізації. Для цього їх безперешкодно зараховували на денну форму навчання.

Щоб змусити абітурієнтів скористатися «послугами», фігуранти штучно створювали труднощі під час вступу — відмовляли у прийомі документів, а потім пропонували «вирішити питання» за винагороду. Сума хабарів становила від 1000 до 2000 доларів.

Виконувача обов’язків директора навчального закладу та одного з посередників затримали безпосередньо під час розподілу частини неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки в різній валюті.

Двом фігурантам - керівнику коледжу та одному зі спільників  ще у жовтні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Третьому спільнику слідчі також оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій із використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Тернопіль мобілізація відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]