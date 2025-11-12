НАГС разъяснило: профессиональное обучение нельзя включать в задачи госслужащих

Обучение является составляющей профессионального развития, а не критерием оценки результативности или эффективности работы госслужащих.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы предоставило разъяснение относительно недопущения включения прохождения профессионального обучения государственным служащим в его задачи и ключевые показатели результативности, эффективности и качества служебной деятельности.

В документе отмечается, что задачи и ключевые показатели для государственных служащих определяются с учетом их должностных обязанностей и должны отражать достижение конкретных результатов в пределах компетенции органа.

В то же время потребность в профессиональном обучении рассматривается отдельно — как элемент повышения уровня компетенций, необходимых для выполнения должностных задач, но не как сама задача или показатель эффективности.

НАГС подчеркнуло, что в соответствии с Порядком проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, после определения задач и показателей составляется индивидуальная программа профессионального развития.

В нее могут включаться мероприятия по обучению, однако они не должны учитываться при оценке результативности или эффективности работы.

Таким образом, прохождение профессионального обучения не может считаться выполнением задач государственного служащего и не должно быть частью системы оценки его служебной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.