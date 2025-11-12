НАДС роз’яснило: професійне навчання не можна включати до завдань держслужбовців

Навчання є складовою професійного розвитку, а не критерієм оцінювання результативності чи ефективності роботи держслужбовців.

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо недопущення включення проходження професійного навчання державним службовцем до його завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності.

У документі зазначається, що завдання і ключові показники для державних службовців визначаються з урахуванням їхніх посадових обов’язків і мають відображати досягнення конкретних результатів у межах компетенції органу.

Водночас потреба у професійному навчанні розглядається окремо — як елемент підвищення рівня компетентностей, необхідних для виконання посадових завдань, але не як саме завдання чи показник ефективності.

НАДС наголосило, що відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, після визначення завдань і показників складається індивідуальна програма професійного розвитку.

До неї можуть включатися заходи з навчання, однак вони не повинні враховуватися під час оцінювання результативності чи ефективності роботи.

Таким чином, проходження професійного навчання не може вважатися виконанням завдань державного службовця і не повинно бути частиною системи оцінювання його службової діяльності.

