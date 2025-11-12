Как проводить оценку госслужащих в случае смены руководителя: разъяснение НАГС

При смене руководителя госслужащий должен передать свои задачи и ключевые показатели новоназначенному должностному лицу в течение трёх рабочих дней.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы предоставило разъяснение относительно проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих в случаях, когда меняется лицо, определившее им задачи и ключевые показатели.

В документе отмечается, что результаты служебной деятельности оцениваются для определения качества выполнения должностных задач, а также с целью поддержания эффективности работы и планирования карьерного роста.

Как отмечает НАГС, в случае смены руководителя, который определял государственному служащему задачи и ключевые показатели, новоназначенное лицо в течение трех рабочих дней должно получить от подчиненного копию этих документов — в бумажной или электронной форме. Это необходимо для обеспечения непрерывности процесса оценки.

Кроме того, документ уточняет, что пересмотр задач и показателей может осуществляться в случаях изменений в стратегических документах, годовых планах работы, положениях о государственном органе или структурном подразделении. Такие изменения допускаются не чаще одного раза в квартал.

Во время оценки государственных служащих также проводится собеседование, подготовка к которому осуществляется по форме, утвержденной Кабмином.

В то же время НАГС подчеркнуло: если смена руководителя произошла в отчетный период, служащий должен передать свои задачи новому должностному лицу в течение трех дней после назначения.

