Як проводити оцінювання держслужбовців у разі зміни керівника: роз’яснення НАДС

16:59, 12 листопада 2025
При зміні керівника держслужбовець має передати свої завдання та ключові показники новопризначеній посадовій особі протягом трьох робочих днів.
Як проводити оцінювання держслужбовців у разі зміни керівника: роз’яснення НАДС
Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у випадках, коли змінюється особа, яка визначила їм завдання і ключові показники.

У документі наголошується, що результати службової діяльності оцінюються для визначення якості виконання посадових завдань, а також з метою підтримки ефективності роботи та планування кар’єрного зростання.

Як зазначає НАДС, у разі зміни керівника, який визначав державному службовцю завдання і ключові показники, новопризначена особа протягом трьох робочих днів повинна отримати від підлеглого копію цих документів — у паперовій або електронній формі. Це необхідно для забезпечення безперервності оцінювання.

Крім того, документ уточнює, що перегляд завдань і показників може здійснюватися у випадках змін у стратегічних документах, річних планах роботи, положеннях про державний орган чи структурний підрозділ. Такі зміни допускаються не частіше одного разу на квартал.

Під час оцінювання державних службовців також проводиться співбесіда, підготовка до якої здійснюється за формою, затвердженою Кабміном.

Водночас НАДС наголосило: якщо зміна керівника відбулася під час звітного періоду, службовець має передати свої завдання новій посадовій особі протягом трьох днів після призначення.

