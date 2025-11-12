Год отдыха после двух лет службы: Вениславский рассказал о новых контрактах в армии

Учреждение новых контрактов в ВСУ не требует существенных законодательных изменений, считает нардеп.

Фото: Global Images Ukraine via Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новые контракты на службу В Вооруженных Сил Украины могут быть введены довольно быстро, так как они не требуют существенных законодательных изменений, сообщает "УНИАН" со ссылкой на слова народного депутата Украины от партии "Слуга народа", члена комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, сказанные во время брифинга в Media Center Ukraine.

По его словам, Министерство обороны Украины разработало определенную модель долгосрочных контрактов, которые могут заключать как ранее не служившие в Вооруженных Силах Украины, так и те военнослужащие, которые длительное время находятся в составе ВСУ или других составляющих сектора безопасности и обороны.

"Речь идет о том, что это контракты от одного до пяти лет", - сказал Вениславский.

По его словам, в Минобороны отмечают, что это будет отдельный вид контрактов, которые смогут перезаключить и ранее заключившие контракт.

"Ключевое, что после двух лет прохождения службы по этому контракту, граждане Украины, военнослужащие смогут в течение одного года быть освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации", - рассказал Вениславский.

Он указал, что контракты предусматривают определенные мотивационные социальные пакеты, в том числе они будут иметь более высокий уровень денежного довольствия.

"Здесь важно избежать какого-то вопроса неравенства в правовом статусе военнослужащего, которые имеют сейчас контракты и будут иметь контракты потом. Думаю, что этот вопрос потребует еще глубокого изучения и анализа. Надо рассматривать вопрос, чтобы все военнослужащие при выполнении схожих функциональных обязанностей имели одинаковый уровень денежного довольствия, чтобы не было вопроса о социальной несправедливости", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что для учреждения контрактов не требуется законодательных изменений, поскольку в данной ситуации все можно урегулировать на уровне подзаконных нормативных актов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.