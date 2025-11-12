  1. В Україні

Рік відпочинку після двох років служби: Веніславський розповів про нові контракти в армії

15:22, 12 листопада 2025
Запровадження нових контрактів до ЗСУ не потребує суттєвих законодавчих змін, вважає нардеп.
Рік відпочинку після двох років служби: Веніславський розповів про нові контракти в армії
Фото: Global Images Ukraine via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нові контракти на службу у Збройних Силах України можуть бути запроваджені досить швидко, бо вони не потребують суттєвих законодавчих змін, повідомляє "УНІАН" з посиланням на слова народного депутата України від партії "Слуга народу", члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, сказані під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За його словами, Міністерство оборони розробило певну модель довгострокових контрактів, які можуть укладати як ті, хто раніше не служив у Збройних Силах України, так і ті військовослужбовці, які тривалий час перебувають у складі ЗСУ чи інших складових сектору безпеки і оборони.

"Мова йде про те, що це контракти від одного до 5 років", - сказав Веніславський.

За його словами, в Міноборони зазначають, що це буде окремий вид контрактів, які зможуть переукласти і ті, хто раніше уклав контракт.

"Ключове, що після двох років проходження служби за цим контрактом, громадяни України, військовослужбовці матимуть можливість протягом одного року бути звільненими від призову на військову службу під час мобілізації", - розповів Веніславський.

Він вказав, що контракти передбачають певні мотиваційні соціальні пакети, в тому числі вони матимуть вищий рівень грошового забезпечення.

"Тут важливо уникнути якогось питання нерівності в правовому статусі військовослужбовця, які мають зараз контракти і матимуть контракти потім. Думаю, що це питання потребуватиме ще глибокого вивчення та аналізу. Треба розглядати питання, щоб всі військовослужбовці при виконанні схожих функціональних обов’язків мали однаковий рівень грошового забезпечення, щоб не було питання про соціальну несправедливість", - підкреслив нардеп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ термін контракт військова служба Федір Веніславський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]