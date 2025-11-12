Рік відпочинку після двох років служби: Веніславський розповів про нові контракти в армії

Запровадження нових контрактів до ЗСУ не потребує суттєвих законодавчих змін, вважає нардеп.

Нові контракти на службу у Збройних Силах України можуть бути запроваджені досить швидко, бо вони не потребують суттєвих законодавчих змін, повідомляє "УНІАН" з посиланням на слова народного депутата України від партії "Слуга народу", члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, сказані під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За його словами, Міністерство оборони розробило певну модель довгострокових контрактів, які можуть укладати як ті, хто раніше не служив у Збройних Силах України, так і ті військовослужбовці, які тривалий час перебувають у складі ЗСУ чи інших складових сектору безпеки і оборони.

"Мова йде про те, що це контракти від одного до 5 років", - сказав Веніславський.

За його словами, в Міноборони зазначають, що це буде окремий вид контрактів, які зможуть переукласти і ті, хто раніше уклав контракт.

"Ключове, що після двох років проходження служби за цим контрактом, громадяни України, військовослужбовці матимуть можливість протягом одного року бути звільненими від призову на військову службу під час мобілізації", - розповів Веніславський.

Він вказав, що контракти передбачають певні мотиваційні соціальні пакети, в тому числі вони матимуть вищий рівень грошового забезпечення.

"Тут важливо уникнути якогось питання нерівності в правовому статусі військовослужбовця, які мають зараз контракти і матимуть контракти потім. Думаю, що це питання потребуватиме ще глибокого вивчення та аналізу. Треба розглядати питання, щоб всі військовослужбовці при виконанні схожих функціональних обов’язків мали однаковий рівень грошового забезпечення, щоб не було питання про соціальну несправедливість", - підкреслив нардеп.

