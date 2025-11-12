НАПК начало служебную проверку из-за материалов НАБУ, в которых упоминается агентство

Начата служебная проверка и направлен официальный запрос в НАБУ для получения информации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о начале служебной проверки в связи с общественным резонансом, вызванным опубликованными материалами НАБУ, где упоминается ведомство.

Как отметили в НАПК, агентство направило официальный запрос в Национальное антикоррупционное бюро для получения необходимой информации.

В НАПК подчеркнули, что Общественный совет при агентстве опубликовал заявление с требованием провести проверку и оперативно получил ответ.

«НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, СМИ, правоохранительными органами и другими сторонами, и в то же время ожидает предоставления НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации, что позволит оперативно и качественно провести проверку», — говорится в заявлении.

