НАПК начало служебную проверку из-за материалов НАБУ, в которых упоминается агентство
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о начале служебной проверки в связи с общественным резонансом, вызванным опубликованными материалами НАБУ, где упоминается ведомство.
Как отметили в НАПК, агентство направило официальный запрос в Национальное антикоррупционное бюро для получения необходимой информации.
В НАПК подчеркнули, что Общественный совет при агентстве опубликовал заявление с требованием провести проверку и оперативно получил ответ.
«НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, СМИ, правоохранительными органами и другими сторонами, и в то же время ожидает предоставления НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации, что позволит оперативно и качественно провести проверку», — говорится в заявлении.
