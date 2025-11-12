НАЗК розпочало службову перевірку через матеріали НАБУ, у яких згадується агентство
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок службової перевірки у зв’язку з суспільним резонансом, викликаним оприлюдненими матеріалами НАБУ, де згадується відомство.
Як зазначили у НАЗК, агентство направило офіційний запит до Національного антикорупційного бюро для отримання необхідної інформації.
У НАЗК наголосили, що Громадська рада при агентстві оприлюднила заяву з вимогою провести перевірку та оперативно отримала відповідь.
«НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку», — йдеться у заяві.
