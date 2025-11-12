Как иностранцам получить статус УБД или статус лица с инвалидностью вследствие войны — алгоритм действий

Иностранцы, которые хотят получить статус участника боевых действий, должны пройти несколько этапов.

Киевский областной ТЦК объяснил, как иностранцам получить статус участника боевых действий (УБД) или статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Статус участника боевых действий (УБД)

Кто имеет право?

Иностранцы, которые:

▪ принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО;

▪ выполняли задачи по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

▪ принимали непосредственное участие в обороне Украины во время полномасштабного вторжения РФ (с 24.02.2022).

Исключение: лица, проходившие службу в разведывательных органах Министерства обороны.

Кто может подать заявление?

▪ Непосредственно сам участник боевых действий;

▪ Командир части или руководитель учреждения, где иностранец проходил службу.

Куда подавать документы?

В Министерство по делам ветеранов Украины:

почтой: ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001;

на официальный e-mail: [email protected]

через ЦНАП.

Необходимые документы:

▪ Справка (оригинал) формы №6 согласно Порядку №413;

▪ Полный выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированный средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг;

▪ Если документы отсутствуют — Минветеранов официально обращается в уполномоченные органы для их получения (ответ — до 15 дней).

После подачи документов:

▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов;

▪ Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении статуса направляется на почтовый или электронный адрес, указанный в заявлении; если документы подавал командир части, руководитель учреждения или ЦНАП — уведомление направляется и им;

▪ В случае положительного решения выдается удостоверение участника боевых действий;

▪ В случае отказа — можно подать заявку повторно после устранения причин.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВВ)

Кто имеет право?

Иностранцы или лица без гражданства, которые при защите Украины получили ранение, травму или иное повреждение, приведшее к инвалидности.

Кто может подать заявление?

Только лично.

Куда подавать документы?

В Министерство по делам ветеранов Украины:

почтой (ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001),

на e-mail [email protected]

через ЦНАП.

Необходимые документы:

▪ Заключение экспертной комиссии или справка МСЭК об инвалидности;

▪ Полный выписка из системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»;

▪ Справка формы №6 из Порядка №413;

▪ При отсутствии документов — действует та же процедура официального запроса.

После подачи документов:

▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов;

▪ В случае положительного решения Минветеранов выдает соответствующее удостоверение;

▪ В случае отказа — допускается повторное обращение.

