Как иностранцам получить статус УБД или статус лица с инвалидностью вследствие войны — алгоритм действий
Киевский областной ТЦК объяснил, как иностранцам получить статус участника боевых действий (УБД) или статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Статус участника боевых действий (УБД)
Кто имеет право?
Иностранцы, которые:
▪ принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО;
▪ выполняли задачи по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;
▪ принимали непосредственное участие в обороне Украины во время полномасштабного вторжения РФ (с 24.02.2022).
Исключение: лица, проходившие службу в разведывательных органах Министерства обороны.
Кто может подать заявление?
▪ Непосредственно сам участник боевых действий;
▪ Командир части или руководитель учреждения, где иностранец проходил службу.
Куда подавать документы?
В Министерство по делам ветеранов Украины:
почтой: ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001;
на официальный e-mail: [email protected]
через ЦНАП.
Необходимые документы:
▪ Справка (оригинал) формы №6 согласно Порядку №413;
▪ Полный выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированный средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг;
▪ Если документы отсутствуют — Минветеранов официально обращается в уполномоченные органы для их получения (ответ — до 15 дней).
После подачи документов:
▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов;
▪ Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении статуса направляется на почтовый или электронный адрес, указанный в заявлении; если документы подавал командир части, руководитель учреждения или ЦНАП — уведомление направляется и им;
▪ В случае положительного решения выдается удостоверение участника боевых действий;
▪ В случае отказа — можно подать заявку повторно после устранения причин.
Статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВВ)
Кто имеет право?
Иностранцы или лица без гражданства, которые при защите Украины получили ранение, травму или иное повреждение, приведшее к инвалидности.
Кто может подать заявление?
Только лично.
Куда подавать документы?
В Министерство по делам ветеранов Украины:
почтой (ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001),
на e-mail [email protected]
через ЦНАП.
Необходимые документы:
▪ Заключение экспертной комиссии или справка МСЭК об инвалидности;
▪ Полный выписка из системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»;
▪ Справка формы №6 из Порядка №413;
▪ При отсутствии документов — действует та же процедура официального запроса.
После подачи документов:
▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов;
▪ В случае положительного решения Минветеранов выдает соответствующее удостоверение;
▪ В случае отказа — допускается повторное обращение.
