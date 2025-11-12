Як іноземцям отримати статус УБД або статус особи з інвалідністю внаслідок війни — алгоритм дій

Іноземці, які хочуть отримати статус учасника бойових дій, мають зробити декілька кроків.

Фото: gettyimages

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК пояснив, як іноземцям отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Статус учасника бойових дій (УБД)

Хто має право?

Іноземці, які:

▪ брали безпосередню участь в забезпеченні АТО;

▪ виконували завдання з відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

▪ брали безпосередню участь в обороні України під час повномасштабного вторгнення РФ (з 24.02.2022 р.)

Виняток — крім осіб, які проходили службу в розвідувальних органах Міноборони.

Хто може подати заяву?

▪ Безпосередньо сам учасник бойових дій;

▪ Командир частини або керівник установи, де іноземець проходив службу.

Куди подавати документи?

До Міністерства у справах ветеранів України: поштою (вулиця Хрещатик, 34, м. Київ, 01001) або на офіційний email [email protected] або через ЦНАП.

Які потрібні документи?

▪ Довідка (оригінал) форми №6 з Порядку №413.

▪ Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

▪ Якщо вони відсутні — Мінветеранів офіційно звертається до уповноважених органів для отримання необхідних документів (відповідь — до 15 днів).

Що відбувається після подання документів?

▪ Рішення ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів.

▪ Повідомлення про надання або відмову у наданні статусу УБД надсилається на ту електронну або поштову адресу, яка вказана в заяві. Якщо документи подавав командир військової частини, керівник установи чи ЦНАП — повідомлення також отримає і відповідна установа.

▪ У разі позитивного рішення — видається посвідчення УБД.

▪ Якщо відмовлено — можна подати заявку повторно після усунення причин.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ)

Хто має право?

Іноземці або люди без громадянства, які під час захисту України отримали поранення, травму чи інше ушкодження, що призвело до інвалідності.

Хто може подати заяву?

Лише самостійно.

Куди подавати документи?

До Міністерства у справах ветеранів України: поштою (вулиця Хрещатик, 34, м. Київ, 01001), або електронною поштою [email protected], або через ЦНАП

Які потрібні документи?

▪ висновок експертної команди або довідка МСЕК про інвалідність;

▪ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

▪ довідка форми №6 з Порядку №413.

▪ у разі відсутності документів — діє та ж процедура звернення.

Що відбувається після подання документів?

▪ Рішення ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів.

▪ У разі надання статусу — Мінветеранів видає відповідне посвідчення.

▪ У разі відмови — є можливість повторного подання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.