Раде рекомендуют принять евроинтеграционные законопроекты по рыночному надзору и аккредитации для повышения безопасности товаров

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом два евроинтеграционных законопроекта.

Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел два евроинтеграционных законопроекта, подготовленных ко второму чтению.

Первый — №12426, который предусматривает совершенствование системы государственного рыночного надзора и технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Второй — №12221 направлен на гармонизацию сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с нормами ЕС.

Оба документа направлены на приведение украинского законодательства в сфере технического регулирования, рыночного надзора и аккредитации в соответствие с европейскими нормами и стандартами. Их цель — повышение безопасности продукции, укрепление доверия к украинским сертификационным органам и создание предпосылок для свободного обращения украинских товаров на рынке Европейского Союза.

В Комитете для подготовки законопроектов ко второму чтению было проведено значительное количество заседаний рабочих групп, на которых с целью согласования действующих норм и критериев с соответствующими положениями европейского законодательства было проработано в общей сложности более 850 предложений и поправок, поступивших от представителей органов государственной власти, инвесторов, общественных организаций, бизнеса и других стейкхолдеров. В результате были подготовлены согласованные редакции законопроектов.

По итогам обсуждения народные депутаты Украины — члены Комитета по вопросам экономического развития приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении принять указанные законопроекты в целом.

