Раді рекомендують ухвалити євроінтеграційні законопроекти щодо ринкового нагляду та акредитації для підвищення безпеки товарів

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому два євроінтеграційні законопроекти.

Комітет з питань економічного розвитку розглянув два євроінтеграційні законопроєкти, підготовлені до другого читання.

Перший — №12426, який передбачає вдосконалення системи державного ринкового нагляду та технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу.

Другий — №12221, що спрямований на гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами ЄС.

Обидва документи спрямовані на приведення українського законодавства у сфері технічного регулювання, ринкового нагляду та акредитації у відповідність до європейських норм і стандартів. Їхня мета - підвищення безпеки продукції, зміцнення довіри до українських сертифікаційних органів і створення передумов для вільного обігу українських товарів на ринку Європейського Союзу.

У Комітеті для підготовки законопроектів до другого читання було проведено значну кількість засідань робочих груп, на яких з метою узгодження чинних норм та критеріїв із відповідними положеннями європейського законодавства опрацьовано загалом понад 850 пропозицій і поправок, що надійшли від представників органів державної влади, інвесторів, громадських організацій, бізнесу та інших стейкхолдерів. У підсумку було напрацьовано узгоджені редакції законопроектів.

За підсумками обговорення народні депутати України - члени Комітету з питань економічного розвитку ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні прийняти зазначені законопроекти в цілому.

