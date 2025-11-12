  1. В Україні

Раді рекомендують ухвалити євроінтеграційні законопроекти щодо ринкового нагляду та акредитації для підвищення безпеки товарів

15:59, 12 листопада 2025
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому два євроінтеграційні законопроекти.
Раді рекомендують ухвалити євроінтеграційні законопроекти щодо ринкового нагляду та акредитації для підвищення безпеки товарів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань економічного розвитку розглянув два євроінтеграційні законопроєкти, підготовлені до другого читання.

Перший — №12426, який передбачає вдосконалення системи державного ринкового нагляду та технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу.

Другий — №12221, що спрямований на гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами ЄС.

Обидва документи спрямовані на приведення українського законодавства у сфері технічного регулювання, ринкового нагляду та акредитації у відповідність до європейських норм і стандартів. Їхня мета - підвищення безпеки продукції, зміцнення довіри до українських сертифікаційних органів і створення передумов для вільного обігу українських товарів на ринку Європейського Союзу.

У Комітеті для підготовки законопроектів до другого читання було проведено значну кількість засідань робочих груп, на яких з метою узгодження чинних норм та критеріїв із відповідними положеннями європейського законодавства опрацьовано загалом понад 850 пропозицій і поправок, що надійшли від представників органів державної влади, інвесторів, громадських організацій, бізнесу та інших стейкхолдерів. У підсумку було напрацьовано узгоджені редакції законопроектів.

За підсумками обговорення народні депутати України - члени Комітету з питань економічного розвитку ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні прийняти зазначені законопроекти в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]