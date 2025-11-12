В Украине уровень внедрения ИИ составляет 9,1%, но страна имеет большой потенциал — исследование Microsoft

Исследователи подчеркнули, что Украина имеет потенциал для быстрого роста при условии инвестиций в цифровые навыки.

Институт экономики искусственного интеллекта Microsoft опубликовал отчет о распространении ИИ (AI Diffusion Report), в котором проанализированы масштабы использования, разработки и инноваций в сфере искусственного интеллекта в разных странах. В исследовании обозначены ключевые центры внедрения технологий, развитие цифровых навыков и проанализировано, как инфраструктура влияет на доступ к интеллектуальным системам.

В документе говорится, что Украина занимает позицию с уровнем внедрения 9,1%, что остается ниже среднего мирового показателя из-за последствий российского вторжения. В то же время исследователи подчеркнули, что страна имеет потенциал для быстрого роста при условии инвестиций в цифровые навыки.

«Для Украины технологии — это спасательный круг. Искусственный интеллект уже укрепляет кибербезопасность и помогает бизнесу и организациям оставаться устойчивыми. Хотя общий уровень внедрения ИИ остается низким, стратегические инвестиции в связь, цифровые навыки, а также решения, учитывающие знание языков, могут ускорить рост. Используя передовые технологии и опыт более зрелых рынков, Украина сможет быстрее восстановиться, создавая более сильные, инновационные и устойчивые сообщества в будущем», — объяснил Леонид Полупан, руководитель Microsoft Украина и стран Балтии.

Лидерами по внедрению ИИ являются ОАЭ — 59,4%, Сингапур — 58,6%, Норвегия — 45,3% и Ирландия — 41,7%.

Авторы исследования подчеркнули, что фиксируется рост количества моделей ИИ в мире и сокращение разрыва между ними. США, где ведущей системой является GPT-5 от OpenAI, пока сохраняют лидерство, тогда как Китай отстает менее чем на полгода.

Кроме того, США и Китай владеют 86% мировых мощностей центров обработки данных, что подчеркивает высокую концентрацию инфраструктуры в нескольких технологических центрах.

