В Україні рівень впровадження ШІ складає 9,1%, але країна має великий потенціал — дослідження Microsoft

Інститут економіки штучного інтелекту Microsoft оприлюднив звіт про поширення ШІ (AI Diffusion Report), у якому проаналізовано масштаби використання, розробки та інновацій у сфері ШІ в різних країнах. У дослідженні окреслюються ключові центри впровадження технологій, розвиток цифрових навичок і проаналізовано, як інфраструктура впливає на доступ до інтелектуальних систем.

У документі сказано, що Україна посідає позицію з рівнем впровадження 9,1%, що залишається нижчим за середньосвітовий показник через наслідки російського вторгнення. Водночас дослідники підкреслили, країна має потенціал для швидкого зростання за умови інвестицій у цифрові навички.

«Для України технології – це рятівне коло. Штучний інтелект вже зміцнює кібербезпеку та допомагає бізнесу й організаціям залишатися стійкими. Хоча загальний рівень впровадження ШІ є низьким, стратегічні інвестиції у зв’язок, цифрові навички, а також рішення, що враховують знання мов, можуть пришвидшити зростання. Використовуючи передові технології та уроки більш зрілих ринків, Україна може швидше відбудуватися, створюючи сильніші, більш інноваційні та стійкі спільноти в майбутньому», — пояснив Леонід Полупан, керівник Microsoft Україна та країн Балтії.

Лідерам із впровадження ШІ є ОАЕ — 59,4%, Сінгапур — 58,6%, Норвегія — 45,3%, та Ірландія — 41,7%.

Автори дослідження підкреслили, що фіксується зростання кількості моделей ШІ у світі та скорочення розриву між ними. США, де провідна система GPT-5 від OpenAI, наразі тримають першість, тоді як Китай відстає менш ніж на пів року.

Крім того, водночас США та Китай володіють 86% світових потужностей центрів обробки даних, що підкреслює високу концентрацію інфраструктури в кількох технологічних центрах.

