Может ли ФЛП на едином налоге осуществлять деятельность, не указанную в учетных картах и ​​реестре

Физические лица – предприниматели, находящиеся на упрощённой системе налогообложения, не имеют права осуществлять виды хозяйственной деятельности, не внесённые в их учётные данные и отсутствующие в реестре плательщиков единого налога. Об этом сообщили в налоговой службе.

Осуществление деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, является основанием для утраты права на упрощённую систему и перехода на общую систему налогообложения (пп. 7 п. 298.2.3 НКУ).

Перейти на общую систему такой плательщик должен с первого числа месяца, следующего за отчётным периодом, в котором такая деятельность осуществлялась.

Если вид деятельности изменяется – необходимо подать изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР), а затем обновить данные в налоговой службе.

Напоминаем: в ЕГР содержатся все сведения о ФЛП, в том числе виды хозяйственной деятельности.

Именно информация из ЕГР является основанием для внесения изменений в учётные данные плательщиков налогов.

Информация об изменениях в сведениях ФЛП автоматически передаётся из ЕГР в информационные системы Государственной налоговой службы Украины в электронном виде.

Это происходит с интервалом до двух часов после проведения регистрационного действия.

Налоговая приводит пример:

Программист, физическое лицо – предприниматель на 2 группе единого налога. При регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований и в реестре плательщиков единого налога был указан КВЭД 62.01 – Компьютерное программирование.

Однако он решил расширить свою деятельность и открыть кафе.

Для этого необходимо:

Внести в ЕГР изменения путём добавления КВЭД 56.10 – Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

Подать заявление в налоговую о внесении изменений в реестр плательщиков единого налога с добавлением КВЭД 56.10 – Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

После этих действий ФЛП может осуществлять деятельность по предоставлению услуг питания.

