Кабмин хочет усовершенствовать правовое регулирование деятельности Бюро экономической безопасности — законопроект

Фото: tsn.ua

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №14207 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования правового регулирования деятельности Бюро экономической безопасности Украины». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О судебной экспертизе», «Об страховании», «О военно-гражданских администрациях», «О правовом режиме военного положения», «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» с целью обеспечения комплексного правового урегулирования деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады на данный момент отсутствует.

