Кабмін хоче вдосконалити правове регулювання діяльності Бюро економічної безпеки — законопроект

Фото: tsn.ua

Кабінетом Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект Закону №14207 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про судову експертизу», «Про страхування», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» з метою забезпечення комплексного правового врегулювання діяльності Бюро економічної безпеки України.

Текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

