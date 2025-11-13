  1. В Украине

Несмотря на спад инфляции в октябре, цены на продукты существенно выросли — Гетманцев призвал к повышению пенсий и зарплат

08:48, 13 ноября 2025
Даниил Гетманцев рассказал, что годовая инфляция в Украине на октябрь 2025 года снизилась до 10,9%, что стало самым низким показателем с начала года.
Несмотря на спад инфляции в октябре, цены на продукты существенно выросли — Гетманцев призвал к повышению пенсий и зарплат
По состоянию на октябрь 2025 года годовая инфляция в Украине снизилась до 10,9%, что является самым низким показателем с начала года. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

По его словам, в мае инфляция достигала пикового значения 15,9%, а в январе составляла 12,9%. В то же время цены на продукты питания и безалкогольные напитки продолжают расти: в октябре они повысились на 1,6% по сравнению с сентябрём и на 9,3% — по сравнению с декабрём 2024 года.

Больше всего в октябре подорожали яйца (+11%), овощи (+10,4%), молоко (+3,8%), рыба (+1,9%), подсолнечное масло (+1,6%) и хлеб (+1,3%). В то же время подешевели фрукты и сахар (−2,6%), а также макаронные изделия (−0,2%).

Гетманцев также отметил, что по сравнению с октябрём 2024 года цены на продукты выросли на 15,6%, а за период с января по октябрь — на 18,8%.

«Учитывая военные вызовы и их последствия — особенно в сфере энергетики и экономики — инфляция всё же продолжает давить на кошельки украинцев и влиять на их покупательную способность. В это непростое время мы должны принимать решения, которые обеспечат поддержку граждан. Поэтому я и дальше буду настаивать на существенном повышении зарплат и пенсий, и приближении размеров выплат к реальным потребностям людей», — заявил Гетманцев.

