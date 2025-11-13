Попри спад інфляції у жовтні, ціни на продукти суттєво зросли — Гетманцев закликав до підвищення пенсій та зарплат

Данило Гетманцев розповів, що річна інфляція в Україні станом на жовтень 2025 року знизилася до 10,9%, що стало найнижчим показником від початку року.

Станом на жовтень 2025 року річна інфляція в Україні знизилася до 10,9%, що є найнижчим показником з початку року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

За його словами, у травні інфляція сягала пікового значення 15,9%, а в січні становила 12,9%. Водночас ціни на продукти харчування та безалкогольні напої продовжують зростати: у жовтні вони підвищилися на 1,6% у порівнянні з вереснем і на 9,3% – із груднем 2024 року.

Найбільше у жовтні зросли в ціні яйця (+11%), овочі (+10,4%), молоко (+3,8%), риба (+1,9%), соняшникова олія (+1,6%) та хліб (+1,3%). Натомість подешевшали фрукти і цукор (-2,6%) та макаронні вироби (-0,2%).

Гетманцев також наголосив, що порівняно з жовтнем 2024 року ціни на продукти зросли на 15,6%, а за період січень-жовтень – на 18,8%.

"Враховуючи воєнні виклики та їхні наслідки – особливо у сфері енергетики та економіки – інфляція все ж продовжує тиснути на гаманці українців й впливати на їхню купівельну спроможність. У ці непрості часи маємо приймати рішення, що забезпечать підтримку громадян. Тому я й надалі наполягатиму на суттєвому підвищенні зарплат та пенсій, і наближенні розмірів виплат до реальних потреб людей", — заявив Гетманцев.

