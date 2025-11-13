  1. В Украине

Пенсионеры вынуждены экономить на всем — Гетманцев призывает повысить минимальную пенсию и ввести накопительный уровень

11:29, 13 ноября 2025
Даниил Гетманцев отметил, что средняя пенсия в Украине составляет 6400 грн.
Пенсионеры вынуждены экономить на всем — Гетманцев призывает повысить минимальную пенсию и ввести накопительный уровень
Безопасность и оборона остаются безусловным приоритетом №1 для государства, но вторым приоритетом должна стать социальная поддержка граждан. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, сегодня средняя пенсия в Украине составляет 6 400 грн. При этом за последний квартал она выросла всего на 26 грн, а за год — на 9,9%.

"Между прочим, 26 грн — сумма, которой сейчас не хватит даже на десяток яиц. Что уже говорить о минимальной пенсии в 2361 гривну", — сказал Гетманцев в эфире Новини.Live.

Он отметил, что пенсионеры вынуждены экономить на всём — от продуктов до необходимых лекарств, и для многих такая экономия может быть опасной для жизни.

"Государство обязано видеть людей, слышать их и действовать так, чтобы они могли не выживать, а жить достойную жизнь", — отметил глава налогового комитета.

Гетманцев считает, что существенное повышение минимальной пенсии должно стать первым практическим шагом. Однако проблема, по его словам, требует системного подхода — пересмотра формулы начислений, запуска накопительного уровня пенсионного обеспечения, отмены клановых привилегий и других шагов, направленных на преодоление несправедливости в отношении украинских пенсионеров.

