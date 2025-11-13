Пенсіонери змушені економити на всьому — Гетманцев закликає підвищити мінімальну пенсію та запровадити накопичувальний рівень

Данило Гетманцев зазначив, що середня пенсія в Україні становить 6 400 грн.

Безпека й оборона залишаються безумовним пріоритетом №1 для держави, але другим пріоритетом має стати соціальна підтримка громадян. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, сьогодні середня пенсія в Україні становить 6 400 грн. При цьому за останній квартал вона зросла лише на 26 грн, а за рік – на 9,9%.

"Між іншим, 26 грн – сума, якої зараз не вистачить навіть на десяток яєць. Що вже казати про мінімальну пенсію у 2361 гривню", - сказав Гетманцев у ефірі Новини.Live.

Він зазначив, що пенсіонери змушені економити на всьому – від продуктів до необхідних ліків, і для багатьох така економія може бути небезпечною для життя.

"Держава зобовʼязана бачити людей, чути їх і діяти так, щоб вони могли не виживати, а жити гідне життя", - зазначив голова податкового комітету.

Гетманцев вважає, що суттєве підвищення мінімальної пенсії має стати першим практичним кроком. Однак проблема, за його словами, потребує системного підходу – перегляду формули нарахувань, запуску накопичувального рівня пенсійного забезпечення, скасування кланових привілеїв та інших кроків, спрямованих на подолання несправедливості щодо українських пенсіонерів.

