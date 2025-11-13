  1. В Україні

Пенсіонери змушені економити на всьому — Гетманцев закликає підвищити мінімальну пенсію та запровадити накопичувальний рівень

11:29, 13 листопада 2025
Данило Гетманцев зазначив, що середня пенсія в Україні становить 6 400 грн.
Пенсіонери змушені економити на всьому — Гетманцев закликає підвищити мінімальну пенсію та запровадити накопичувальний рівень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Безпека й оборона залишаються безумовним пріоритетом №1 для держави, але другим пріоритетом має стати соціальна підтримка громадян. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, сьогодні середня пенсія в Україні становить 6 400 грн. При цьому за останній квартал вона зросла лише на 26 грн, а за рік – на 9,9%.

"Між іншим, 26 грн – сума, якої зараз не вистачить навіть на десяток яєць. Що вже казати про мінімальну пенсію у 2361 гривню", - сказав Гетманцев у ефірі Новини.Live.

Він зазначив, що пенсіонери змушені економити на всьому – від продуктів до необхідних ліків, і для багатьох така економія може бути небезпечною для життя.

"Держава зобовʼязана бачити людей, чути їх і діяти так, щоб вони могли не виживати, а жити гідне життя", - зазначив голова податкового комітету.

Гетманцев вважає, що суттєве підвищення мінімальної пенсії має стати першим практичним кроком. Однак проблема, за його словами,  потребує системного підходу – перегляду формули нарахувань, запуску накопичувального рівня пенсійного забезпечення, скасування кланових привілеїв та інших кроків, спрямованих на подолання несправедливості щодо українських пенсіонерів.

Нагадаємо, Данило Гетманцев закликав до підвищення пенсій та зарплат на тлі зростання цін на продукти. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]