Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана – документ

Президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал Указ №843/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении новых персональных специальных экономических и других ограничительных мер против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Документ утверждает решение СНБО от 13 ноября 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

