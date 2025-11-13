Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана – документ

Президент ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав Указ №843/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування нових персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Документ затверджує рішення РНБО від 13 листопада 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.