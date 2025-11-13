Индивидуальные номера: МВД назвало транспортные средства, на которые их можно оформить
Главный сервисный центр МВД опубликовал разъяснение относительно правил установки индивидуальных номерных знаков (ИНЗ) и перечня транспортных средств, на которые их разрешено закреплять.
ИНЗ — популярная услуга, которая позволяет владельцам персонализировать транспортное средство. В то же время порядок изготовления и использования таких знаков строго регламентирован законодательством.
На какие транспортные средства можно устанавливать ИНЗ
Согласно приказу МВД №174 и постановлению Кабмина №1388, индивидуальные номерные знаки разрешено устанавливать на следующие виды транспорта:
- легковые автомобили;
- грузовые автомобили;
- автобусы;
- мотоциклы, мотороллеры и мопеды.
Такие номера изготавливают по персональному заказу владельца — комбинация букв, цифр или слов должна соответствовать требованиям действующего законодательства.
Где ИНЗ устанавливать запрещено
В соответствии с пунктом 45 постановления №1388, индивидуальные номерные знаки нельзя устанавливать на:
- прицепы;
- полуприцепы;
- прицепы-дачи;
- другие прицепные транспортные средства.
В МВД объясняют, что это связано с техническими требованиями к государственным номерным знакам и их конструкции.
Что нужно знать владельцам ИНЗ
В ведомстве напоминают несколько ключевых правил:
ИНЗ закрепляется за конкретным транспортным средством и его владельцем.
Во время перерегистрации авто владелец может оставить ИНЗ за собой и перенести на другое транспортное средство.
Комбинация символов должна соответствовать требованиям к формату, размеру, цвету и не содержать запрещенных обозначений.
Код региона должен соответствовать месту регистрации авто.
Хранить ИНЗ в сервисном центре МВД нельзя — владелец должен делать это самостоятельно.
Как заказать индивидуальный номерной знак
ИНЗ можно оформить:
- через Кабинет водителя;
- в любом сервисном центре МВД.
Онлайн доступны такие функции:
- проверить доступность желаемой комбинации;
- подать заявку;
- узнать стоимость и оплатить изготовление.
В МВД подчеркивают: индивидуальный номерной знак — это полноценный государственный регистрационный знак, а его установка на транспортные средства, не предусмотренные законодательством, является нарушением правил.
