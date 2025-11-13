Индивидуальные номера: МВД назвало транспортные средства, на которые их можно оформить

Какие виды транспорта допускают установку индивидуальных номерных знаков и какие под эту категорию не подпадают.

Главный сервисный центр МВД опубликовал разъяснение относительно правил установки индивидуальных номерных знаков (ИНЗ) и перечня транспортных средств, на которые их разрешено закреплять.

ИНЗ — популярная услуга, которая позволяет владельцам персонализировать транспортное средство. В то же время порядок изготовления и использования таких знаков строго регламентирован законодательством.

На какие транспортные средства можно устанавливать ИНЗ

Согласно приказу МВД №174 и постановлению Кабмина №1388, индивидуальные номерные знаки разрешено устанавливать на следующие виды транспорта:

легковые автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мотоциклы, мотороллеры и мопеды.

Такие номера изготавливают по персональному заказу владельца — комбинация букв, цифр или слов должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

Где ИНЗ устанавливать запрещено

В соответствии с пунктом 45 постановления №1388, индивидуальные номерные знаки нельзя устанавливать на:

прицепы;

полуприцепы;

прицепы-дачи;

другие прицепные транспортные средства.

В МВД объясняют, что это связано с техническими требованиями к государственным номерным знакам и их конструкции.

Что нужно знать владельцам ИНЗ

В ведомстве напоминают несколько ключевых правил:

ИНЗ закрепляется за конкретным транспортным средством и его владельцем.

Во время перерегистрации авто владелец может оставить ИНЗ за собой и перенести на другое транспортное средство.

Комбинация символов должна соответствовать требованиям к формату, размеру, цвету и не содержать запрещенных обозначений.

Код региона должен соответствовать месту регистрации авто.

Хранить ИНЗ в сервисном центре МВД нельзя — владелец должен делать это самостоятельно.

Как заказать индивидуальный номерной знак

ИНЗ можно оформить:

через Кабинет водителя;

в любом сервисном центре МВД.

Онлайн доступны такие функции:

проверить доступность желаемой комбинации;

подать заявку;

узнать стоимость и оплатить изготовление.

В МВД подчеркивают: индивидуальный номерной знак — это полноценный государственный регистрационный знак, а его установка на транспортные средства, не предусмотренные законодательством, является нарушением правил.

