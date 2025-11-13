  1. В Україні

Індивідуальні номери: МВС назвало транспортні засоби, на які їх можна оформити

15:25, 13 листопада 2025
Які види транспорту допускають установку індивідуальних номерних знаків та які під цю категорію не підпадають.
Головний сервісний центр МВС опублікував роз’яснення щодо правил встановлення індивідуальних номерних знаків (ІНЗ) та переліку транспортних засобів, на які їх дозволено закріплювати.

ІНЗ — популярна послуга, що дає змогу власникам персоналізувати транспортний засіб. Водночас порядок виготовлення та використання таких знаків суворо регламентований законодавством.

На які транспортні засоби можна встановлювати ІНЗ

Згідно з наказом МВС №174 та постановою Кабміну №1388, індивідуальні номерні знаки дозволено встановлювати на такі види транспорту:

  • легкові автомобілі;
  • вантажні автомобілі;
  • автобуси;
  • мотоцикли, моторолери та мопеди.

Такі номери виготовляють за персональним замовленням власника — комбінація літер, цифр або слів має відповідати вимогам чинного законодавства.

Де ІНЗ встановлювати заборонено

Відповідно до пункту 45 постанови №1388, індивідуальні номерні знаки не можна встановлювати на:

  • причепи;
  • напівпричепи;
  • причепи-дачі;
  • інші причіпні транспортні засоби.

У МВС пояснюють, що це пов’язано з технічними вимогами до державних номерних знаків та їх конструкції.

Що потрібно знати власникам ІНЗ

У відомстві нагадують кілька ключових правил:

ІНЗ закріплюється за конкретним транспортним засобом та його власником.

Під час перереєстрації авто власник може залишити ІНЗ за собою та перенести на інший транспортний засіб.

Комбінація символів повинна відповідати вимогам до формату, розміру, кольору та не містити заборонених позначень.

Код регіону має відповідати місцю реєстрації авто.

Зберігати ІНЗ у сервісному центрі МВС не можна — власник має робити це самостійно.

Як замовити індивідуальний номерний знак

ІНЗ можна оформити:

  • через Кабінет водія;
  • у будь-якому сервісному центрі МВС.

Онлайн доступні такі функції:

  • перевірити вільність бажаної комбінації;
  • подати заявку;
  • дізнатися вартість та оплатити виготовлення.

У МВС підкреслюють: індивідуальний номерний знак — це повноцінний державний реєстраційний знак, а його встановлення на транспортні засоби, не передбачені законодавством, є порушенням правил.

