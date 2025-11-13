  1. В Украине

Воевал против Украины, а затем хотел сбежать в ЕС: СБУ задержала российского боевика

21:35, 13 ноября 2025
СБУ совместно с литовскими правоохранителями задержала боевика РФ, который пытался бежать в Европейский союз под видом беженца.
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины во взаимодействии с правоохранителями Литовской Республики задержала боевика РФ на территории Европейского союза, который перешел на сторону врага и воевал против Сил обороны, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержание произошло на границе с Литвой, куда фигурант пытался скрыться в качестве беженца»,  говорится в сообщении.

Как установило расследование, задержанным оказался 33-летний оператор БПЛА, запускавший российские ударные дроны по Херсону.

«Он является уроженцем Сумщины, но после временной аннексии Крыма, выехал на территорию полуострова, оформил там российский паспорт, вступил в путинскую партию «Единая Россия» и добровольно заключил контракт с минобороны РФ. Впоследствии фигурант прошел тренировочные сборы на полигоне и принял присягу на верность стране-агрессору. В рядах вооруженных сил РФ его назначили оператором беспилотных систем и отправили воевать на Южный фронт Украины. Оценив риски участия в боях против Сил обороны Украины, боевик сбежал с огневых позиций, а затем – в Евросоюз. На территории ЕС фигурант планировал с помощью своего украинского паспорта оформить статус беженца и «залечь на дно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по материалам контрразведки СБУ и Департамента уголовного розыска Нацполиции литовские коллеги разоблачили боевика на границе балтийского государства и передали украинской стороне для правосудия.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Преступник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», – добавили в пресс-службе.

