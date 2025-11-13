  1. В Україні

Воював проти України, а потім хотів втекти до ЄС: СБУ затримала російського бойовика

21:35, 13 листопада 2025
СБУ спільно з литовськими правоохоронцями затримала бойовика РФ, який намагався втекти до Європейського союзу під виглядом біженця.
Воював проти України, а потім хотів втекти до ЄС: СБУ затримала російського бойовика
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України у взаємодії з правоохоронцями Литовської Республіки затримала бойовика РФ на території Європейського союзу, який, перейшов на бік ворога та воював проти Сил оборони, повідомляє пресслужба відомства.

«Затримання відбулося на кордоні з Литвою, куди фігурант намагався втекти як біженець»,  йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, затриманим виявився 33-річний оператор БпЛА, який запускав російські ударні дрони по Херсону.

«Він є уродженцем Сумщини, але після тимчасової анексії Криму, виїхав на територію півострова, оформив там російський паспорт, вступив до путінської партії «Єдина Росія» і добровільно уклав контракт з міноборони РФ. Згодом фігурант пройшов тренувальні збори на полігоні та склав присягу на вірність країні-агресору. У лавах збройних сил РФ його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на Південний фронт України. Оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони України, бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу. На території ЄС фігурант планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця і «залягти на дно», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами контррозвідки СБУ та Департаменту карного розшуку Нацполіції литовські колеги викрили бойовика на кордоні балтійської держави та передали українській стороні для здійснення правосуддя.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинець перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна», – додали в пресслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ росія безпека затримання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]