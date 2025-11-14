  1. В Украине

В ТЦК напомнили, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ

09:06, 14 ноября 2025
Для службы по контракту в ВСУ необходимо собрать ряд документов.
Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP
Донецкий областной ТЦК напомнил, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ.

Среди них:

Автобиография (составляется самостоятельно в рукописном и печатном экземплярах) с такими сведениями:

  • Полные фамилия, имя и отчество
  • Дата и место рождения
  • Полученное образование (начиная со школы) с указанием времени обучения в соответствующих учреждениях и/или времени их окончания
  • Предыдущие места работы (при наличии) с указанием должности и срока пребывания на ней
  • Место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания
  • Контактный номер телефона
  • Информация о членах семьи (с указанием их полных фамилий, имен и отчеств, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места проживания)

Характеристика с предыдущего места работы (заказывается на предыдущем месте работы)

Рекомендательное письмо из части (для назначения на вакантную должность)

Копия паспорта (ID-карты) гражданина Украины

Копия налогоплательщика (справки о присвоении идентификационного номера)

Копия свидетельства о рождении

Копии документов об образовании

Копия документа воинского учета (военный билет или приписное свидетельство)

Копия свидетельства о браке или о расторжении брака (при наличии)

Копия документов о рождении ребенка/детей (при наличии)

Выписку (из «Дии») о несудимости (выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»)

Выписку (из «Дии») о месте проживания (копия справки о регистрации места проживания лица)

Справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки)

Две фотографии размером 9×12

Стандартный блок из восьми фотографий 3×4

Справка ВВК о пригодности к прохождению службы на соответствующей должности.

контракт ТЦК мобилизация

