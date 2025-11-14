В ТЦК напомнили, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ
Донецкий областной ТЦК напомнил, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ.
Среди них:
Автобиография (составляется самостоятельно в рукописном и печатном экземплярах) с такими сведениями:
- Полные фамилия, имя и отчество
- Дата и место рождения
- Полученное образование (начиная со школы) с указанием времени обучения в соответствующих учреждениях и/или времени их окончания
- Предыдущие места работы (при наличии) с указанием должности и срока пребывания на ней
- Место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания
- Контактный номер телефона
- Информация о членах семьи (с указанием их полных фамилий, имен и отчеств, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места проживания)
Характеристика с предыдущего места работы (заказывается на предыдущем месте работы)
Рекомендательное письмо из части (для назначения на вакантную должность)
Копия паспорта (ID-карты) гражданина Украины
Копия налогоплательщика (справки о присвоении идентификационного номера)
Копия свидетельства о рождении
Копии документов об образовании
Копия документа воинского учета (военный билет или приписное свидетельство)
Копия свидетельства о браке или о расторжении брака (при наличии)
Копия документов о рождении ребенка/детей (при наличии)
Выписку (из «Дии») о несудимости (выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»)
Выписку (из «Дии») о месте проживания (копия справки о регистрации места проживания лица)
Справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки)
Две фотографии размером 9×12
Стандартный блок из восьми фотографий 3×4
Справка ВВК о пригодности к прохождению службы на соответствующей должности.
