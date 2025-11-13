Стало известно, почему контроль над Кинбурнской косой является критическим для врага

В ВМС отметили, что оккупанты используют Кинбурнскую косу для обстрелов южных частей Николаевской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские захватчики рассматривают Кинбурнскую косу в Николаевской области как стратегически важный плацдарм, позволяющий им контролировать Днепро-Бугский лиман и блокировать выход Украины к морю через порты Херсона и Николаева. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Для них это важная стратегическая точка, потому что они из-за возможности там находиться контролируют Днепро-Бугский лиман, т.е. фактически закрывают выход в море из Херсонского, Николаевского портов. Кроме того, Кинбурнскую косу используют для обстрелов южных частей Николаевской области. Для них эта точка важна, чтобы сделать невозможным высадку десанту", - заявил он.

По его словам, враг не может опустить разрыв периметра с этого фланга, но и находиться там довольно сложно, потому что населенных пунктов рядом нет и прятаться негде.

"Это территория, откуда они отрабатывают и ушиваются оттуда", – отметил Плетенчук.

Напомним, что Кинбурнская коса в Николаевской области находится под оккупацией российских войск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.