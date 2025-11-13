  1. В Україні

Стало відомо, чому контроль над Кінбурнською косою є критичним для ворога

23:12, 13 листопада 2025
У ВМС зазначили, що окупанти використовують Кінбурнську косу для обстрілів південних частин Миколаївської області.
Стало відомо, чому контроль над Кінбурнською косою є критичним для ворога
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські загарбники розглядають Кінбурнську косу в Миколаївській області як стратегічно важливий плацдарм, який дозволяє їм контролювати Дніпро-Бузький лиман та блокувати вихід України до моря через порти Херсона і Миколаєва. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Для них це важлива стратегічна точка, тому що вони через можливість там перебувати контролюють Дніпро-Бузький лиман, тобто фактично закривають вихід у море з Херсонського, Миколаївського портів. Окрім того, Кінбурнську косу використовують для обстрілів південних частин Миколаївської області. Для них ця точка важлива, щоб унеможливити висадку десанту з нашого боку", - заявив Плетенчук. 

За його словами, ворог не може опустити розрив периметру з цього флангу, але і перебувати там доволі складно, тому що населених пунктів поруч немає і ховатися немає де.

"Це територія, звідки вони відпрацьовують і вшиваються звідти", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, що Кінбурнська коса в Миколаївській області перебуває під окупацією російських військ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]