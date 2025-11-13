Стало відомо, чому контроль над Кінбурнською косою є критичним для ворога

У ВМС зазначили, що окупанти використовують Кінбурнську косу для обстрілів південних частин Миколаївської області.

Російські загарбники розглядають Кінбурнську косу в Миколаївській області як стратегічно важливий плацдарм, який дозволяє їм контролювати Дніпро-Бузький лиман та блокувати вихід України до моря через порти Херсона і Миколаєва. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Для них це важлива стратегічна точка, тому що вони через можливість там перебувати контролюють Дніпро-Бузький лиман, тобто фактично закривають вихід у море з Херсонського, Миколаївського портів. Окрім того, Кінбурнську косу використовують для обстрілів південних частин Миколаївської області. Для них ця точка важлива, щоб унеможливити висадку десанту з нашого боку", - заявив Плетенчук.

За його словами, ворог не може опустити розрив периметру з цього флангу, але і перебувати там доволі складно, тому що населених пунктів поруч немає і ховатися немає де.

"Це територія, звідки вони відпрацьовують і вшиваються звідти", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, що Кінбурнська коса в Миколаївській області перебуває під окупацією російських військ.

